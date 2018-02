Russland ohne eigenen Fahnenträger bei Olympia in Pyeongchang

Die russischen Sportler müssen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht nur auf ihre Fahne, sondern auch auf einen eigenen Fahnenträger verzichten. Die neutrale olympische Flagge, unter der sie am Freitag bei der Eröffnung ins Stadion einziehen, wird von einem südkoreanischen Freiwilligen getragen. Er sei von den Veranstaltern bestimmt worden, sagte der Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees (ROC), Stanislaw Posdnjakow, am Sonntag in Moskau.