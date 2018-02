IOC leitet Ermittlung gegen Boxsport-Weltverband ein - Olympische Spiele 2020 womöglich ohne Boxen

Das Internationale Olympische Komitee hat dem Amateurbox-Weltverband AIBA mit dem Ausschluss von den Sommerspielen 2020 in Tokio gedroht. Wie IOC-Präsident Thomas Bach am Sonntag in Pyeongchang sagte, sei man "extrem beunruhigt über die Führung" der AIBA. Deshalb behalte man sich das Recht vor, Boxen aus dem Programm der Tokio-Spiele und der Olympischen Jugendspiele im Oktober in Buenos Aires zu streichen.