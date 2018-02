Passagierzug kollidiert mit Güterzug in den USA - zwei Tote, über 50 Verletzte

Quelle: Reuters Passagierzug kollidiert mit Güterzug in den USA - zwei Tote, über 50 Verletzte

Bei einem Zugunglück in den USA sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Passagierzug war im Bundesstaat South Carolina mit einem Güterzug zusammengestoßen, wie Behörden und Rettungskräfte meldeten. Mehr als 50 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Sheriff im Bezirk Lexington am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Twitter mit.