Auswanderung oder Gefängnis: Israel verteilt Ausweisungsbescheide an afrikanische Flüchtlinge

Quelle: www.globallookpress.com Auswanderung oder Gefängnis: Israel verteilt Ausweisungsbescheide an afrikanische Flüchtlinge

Israel schreitet mit umstrittenen Abschiebeplänen für rund 40.000 afrikanische Flüchtlinge in Drittländer voran. Am Sonntag habe die Einwanderungsbehörde begonnen, Ausweisungsbescheide an Betroffene zu verteilen, berichteten israelische Medien. Eine Sprecherin des Innenministeriums bestätigte die Berichte.