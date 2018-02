Kolumbien öffnet Unterkunft für Migranten aus Venezuela

Kolumbien hat ein Aufnahmezentrum für venezolanische Migranten im grenznahen Departement Norte de Santander im Norden des Landes eröffnet. Dies teilte das Außenministerium in Bogotá am Samstag (Ortszeit) mit. Mit der Einrichtung in der Stadt Villa del Rosario will die Regierung von Präsident Juan Manuel Santos Venezolanern helfen, die auf der Suche nach medizinischer Versorgung oder Lebensmitteln die Grenze in das Nachbarland überqueren.