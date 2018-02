Nicaragua erleidet doppelte Niederlage im Grenzstreit mit Costa Rica vor UN-Gericht

In dem lang andauernden Grenzstreit mit Costa Rica hat Nicaragua vor dem höchsten UN-Gericht zwei Niederlagen erlitten. Das mittelamerikanische Land habe die Hoheitsrechte Costa Ricas verletzt, urteilte der Internationale Gerichtshof am Freitag in Den Haag. Die Errichtung eines Militärlagers im östlichen Gebiet Isla Portillas sei widerrechtlich. Bereits am Morgen hatte das Gericht in einem anderen Verfahren Nicaragua zur Zahlung von fast 400.000 US-Dollar Entschädigung verurteilt.