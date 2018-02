Drive-by-Shooting in Italien - mindestens sieben Verletzte

Quelle: AFP Drive-by-Shooting in Italien - mindestens sieben Verletzte (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat in Macerata in Mittelitalien Schüsse aus einem Auto abgegeben. Mehrere Menschen seien dadurch verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Bürgermeister der Stadt, Romano Carancini, rief die Bürger demnach auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. "Es gibt Verletzte", twitterte die Polizei und rief dazu auf, öffentliche Plätze in der 42.000-Einwohner-Stadt in der Region Marken zu meiden. Bei den Verletzten handele es sich nicht um Italiener.