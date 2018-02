Norwegisches Skiteam lehnt Olympia-Pullover wegen "Nazi"-Symbolik ab - aber nicht die Verkäufer

Der offizielle Ausrüster des norwegischen Ski-Alpin-Teams bei den Olympischen Spielen 2018, Dale of Norway, hat im Design der Pullover aus der Kollektion "Attackierender Wikinger" eine Rune von Tyr verwendet, dem Gott des Kampfes und Sieges in der isländisch-nordischen Mythologie. Das führte jedoch zu einem großen Skandal in Norwegen, weil das Symbol ebenso als "Kampfrune" aus der Nazizeit bekannt ist und bis heute von manchen Neonazi-Bewegungen genutzt wird.