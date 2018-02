Risse entdeckt: Schweizer Armee muss Kampfjets aus dem Verkehr ziehen

© Wikipedia Risse entdeckt: Schweizer Armee muss Kampfjets aus dem Verkehr ziehen (Symbolbild)

Die Schweizer Armee muss wegen Rissen in der Landeklappe mehrere ihrer 30 F/A-18-Hornet-Kampfjets vorerst am Boden lassen. Bei einer Überprüfung seien an drei von 22 Maschinen Risse entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Bern mit.