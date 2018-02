Wenn das Leben an einem Faden hängt: VAE eröffnen längste Seilrutsche der Welt

Quelle: Reuters VAE eröffnen längste Seilrutsche der Welt

Adrenalin-Junkies aufgepasst: In Ras Al Khaimah ist am 31. Januar die längste Seilbahn der Welt eröffnet worden. Sie schaffte es gleich in das Guinness-Buch der Rekorde. Die 2,8 Kilometer lange Seilbahn „Jebel Jais Flight” beginnt am höchsten Punkt der Vereinigten Arabischen Emirate - dem Berg Jebel Jais - und führt über eine Gebirgsschlucht.