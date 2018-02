Zwei Militärhubschrauber in Südfrankreich abgestürzt - mindestens fünf Tote

In Südfrankreich sind zwei Militärhubschrauber abgestürzt. Es gebe mehrere Opfer, teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Var am Freitag mit. Die Hubschrauber gehörten zu einer Flugschule des französischen Heeres. Sie seien am Morgen im Bereich der Orte Cabasse und Carcès zwischen Marseille und Nizza etwa 50 Kilometer von Saint-Tropez abgestürzt.