Über 900 eingeschlossene Bergleute in Südafrika gerettet

Quelle: Reuters Über 900 eingeschlossene Bergleute in Südafrika gerettet (Symbolbild)

Mehr als 900 in einer südafrikanischen Goldmine eingeschlossene Bergleute sind gerettet worden. Sie seien am Freitagmorgen wieder sicher an die Erdoberfläche gebracht worden, meldete der südafrikanische Nachrichtensender ENCA unter Berufung auf die Nationale Bergarbeitergewerkschaft NUM. Zuvor war die Stromversorgung in der knapp 300 Kilometer südwestlich von Johannesburg gelegenen Mine wiederhergestellt worden.