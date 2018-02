Entspannen ohne Männer: Insel nur für Frauen eröffnet nahe Finnland

Quelle: www.globallookpress.com Insel für Feministinnen eröffnet nahe Finnland

Im Sommer 2018 soll in der Nähe von Finnland eine reine "Fraueninsel" eröffnen, zu der Männer keinen Zugang haben. Die Damen werden ihren Urlaub testosteronfrei unter ihresgleichen genießen können, berichtet The New York Post.