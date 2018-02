Jodler aller Länder, schreibt euch ein: Schweizer Universität bietet Abschluss im Jodeln an

Singend den Bachelor- oder Magisterabschluss machen? Jetzt ist es endlich soweit: Eine schweizerische Universität hat es möglich gemacht, ein Diplom im Jodeln zu bekommen.

Jodeln ist eine besondere Gesangstechnik, die sich als Singen ohne Text auf Lautsilben bei häufigem schnellen Umschlagen zwischen Brust- und Falsettstimme definieren lässt. Die Hochschule Luzern kündigte an, dass man sich im Herbst 2018 an der Universität einschreiben kann, um einen Schritt in Richtung des ersehnten Jodeldiplom zu machen. Die Studenten können sich für ein drei Jahre langes Bachelorstudium oder für einen Masterstudiengang, der zwei Jahre dauert, entscheiden. Das Programm umfasst theoretische Aspekte, Geschichte und sogar Ratschläge, wie man ein eigenes Geschäft gründet, um das Jodeln anderen Interessierten beizubringen.

