Brasilien vergibt Erdölförderung an ausländische Konzerne - Privatisierung soll Wirtschaft ankurbeln

Quelle: www.globallookpress.com Brasilien vergibt Erdölförderung an ausländische Konzerne

Brasilien hat Förderrechte für Hochsee-Ölfelder im Wert von 1,6 Milliarden Euro an internationale Konzerne vergeben. Die Verträge über die Förderrechte auf sechs Pré-Sal-Feldern vor der Küste Río de Janeiros wurden am Mittwoch in Brasília von Präsident Michel Temer unterzeichnet. Bei der Versteigerung der Felder hatten sich bereits im Oktober unter anderen BP, Repsol, Shell, Statoil und CNOOC durchgesetzt.