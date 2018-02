IS-Mitglied in Zentralrussland ausgeschaltet – Terroranschlag am Tag der Präsidentenwahl geplant

Am Donnerstag wurde ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" während eines Festnahmeversuchs in Nischni Nowgorod getötet. Laut Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB soll er einen Anschlag am 18. März vorbereitet haben, an dem die Präsidentschaftswahlen 2018 in Russland stattfinden.