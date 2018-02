Bericht: Mehr als die Hälfte aller belgischen Atomunfälle betrifft Reaktor Tihange-1

Quelle: AFP Bericht: Mehr als die Hälfte aller belgischen Atomunfälle betrifft Reaktor Tihange-1

Der belgische Atomreaktor Tihange-1 rückt einem Medienbericht zufolge in der Diskussion um die Sicherheit der Nuklearanlage nahe der deutschen Grenze in den Blickpunkt. Es habe eine deutliche Häufung so genannter "Precursor"-Fälle im Reaktor Tihange-1 nur 70 Kilometer von Aachen entfernt gegeben, berichteten der WDR-Hörfunk und das ARD-Magazin "Monitor".