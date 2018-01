Drei Mond-Ereignisse auf einmal - Supermond, Blue Moon und Mondfinsternis

Quelle: Reuters "Super Blue Blood Moon" in Barcelona

Zum zweiten Mal in einem Monat zeigt sich der Mond in der Nacht auf Donnerstag voll am Himmel. Dabei ist er der Erde besonders nah und wirkt heller und größer als sonst. Dazu kommt noch eine totale Mondfinsternis. "Es ist eine kleine Kuriosität, das wir das alles auf einmal haben", sagte Astronomin Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde. Zuletzt fielen alle drei Ereignisse vor rund 35 Jahren auf einen Tag: am 30. Dezember 1982. Nächstes Mal werde es am 31. Januar 2037 soweit sein.