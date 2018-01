Sonntagsverkauf in Polen ab Frühling gesetzlich verboten

Quelle: Reuters Sonntagshandel in Polen ab Frühling gesetzlich verboten

In den kommenden zwei Jahren werden in Polen allmählich alle Handelsketten den Sonntagsbetrieb einstellen müssen. Ein entsprechendes Gesetz hat am Dienstag der polnische Präsident Andrzej Duda unterzeichnet, teilt die Webseite money.pl mit.