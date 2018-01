Russische Botschaft in Pjöngjang eröffnet Wahllokal – für einzigen russischen Bürger in Nordkorea

Die russische Botschaft in Pjöngjang will bei den Präsidentschaftswahlen in Russland im März 2018 ein Wahllokal in der nordkoreanischen Hauptstadt eröffnen. Dort kann Wladimir Li, der einzige russische Bürger, der dauerhaft in Nordkorea wohnt, seine Stimme abgeben. „Unsere Botschaft steht im Kontakt mit Wladimir, wir treffen uns regelmäßig und bieten ihm Unterstützung, wenn dies notwendig ist“, teilte die Botschaft auf ihrer Facebook-Seite mit.