Gegensätze ziehen sich an: Kleinste Frau der Welt trifft größten Mann in Ägypten

Auf Einladung der ägyptischen Tourismusbehörde haben zwei Guinness-Rekordhalter, Sultan Kösen aus der Türkei und Jyoti Amge aus Indien, an einem Fotoshooting an den Pyramiden und der Großen Sphinx von Gizeh teilgenommen. Für das Ziel der Aktion, mehr Touristen in die antike Stätte zu locken, waren sie genau die richtige Wahl: Als weltweit größter Mann und kleinste Frau zogen sie alle Blicke auf sich.