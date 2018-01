Krieg live auf Instagram: Türkische Militärs posten Bilder mit Geodaten von Afrin

Türkische Militärs, die zurzeit auf dem Territorium Syriens im Rahmen der Militäroperation "Olivenzweig" im Einsatz sind, lassen jeden Interessenten sensible Information über die Handlungen ihrer Armee erfahren – sie posten mit Geotags versehene Bilder auf Instagram. Eine Untersuchung von RT Digital ergab, dass türkische Soldaten Videos und Fotos mit den Metatags der geografischen Positionen teilen, die zur nordsyrischen Region Afrin gehören.

So kann man im Foto- und Videonetzwerk sehen, wie die Einheiten durch die Grenzstädte Kilis, nördlich von der Türkei, und Reyhanlı, südlich der Grenze ihrer Heimat, ziehen.

Die Orte erstrecken sich von Afrin und Azaz in Syrien bis Reyhanli und Kilis an der türkischen Staatsgrenze. Von RT Digital verifizierte Posts zeigen Soldaten in Uniform, fahrende Panzer und Raketenstarts. "Afrin" ist dabei eines der verbreitetsten Tags in den Instagram-Beiträgen der türkischen Militärangehörigen und taucht seit dem 21. Januar deutlich häufiger als vorher auf. Die Offensive "Olivenzweig" begann offiziell am 20. Januar.

