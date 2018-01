"Sparfleißige" Deutsche legen mehr Geld zur Seite - knapp jeden zehnten Euro

Quelle: www.globallookpress.com "Sparfleißige" Deutsche legen mehr Geld zur Seite - knapp jeden zehnten Euro

Die Deutschen werden nach Einschätzung der Sparkassen in diesem Jahr wieder mehr Geld zurücklegen. Vom verfügbaren Einkommen werden demnach 9,8 Prozent gespart - also knapp jeder zehnte Euro. Trotz andauernd niedriger Zinsen bleibe der "Sparfleiß" der Deutschen ungebrochen, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis am Dienstag in Berlin. Weil die Einkommen steigen, gäben die Bundesbürger aber auch deutlich mehr Geld aus.