Junge überlebt 15 Zentimeter lange Schraube im Kopf [FOTOS]

© Dr. Alan Cohen Junge überlebt, nachdem sich 15 Zentimeter lange Schraube in sein Gehirn einbohrt [FOTOS]

Ein 13-jähriger Junge aus dem US-Bundesstaat Maryland hatte eine Schraube nach einem ungewöhnlichem Unfall in seinem Schädel. Darius Foreman fiel am Samstag von einem Ast, als er ein Baumhaus baute. Als er fiel, kippte er eine anderthalb Meter lange Holzplanke um, die auf seinen Kopf fiel. Eine Schraube, die aus der Planke herausschaute, bohrte sich in seinen Schädel ein, genau zwischen den beiden Hirnhälften. Er wurde notoperiert.