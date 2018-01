Preis für Thriller ohne Gewalt gegen Frauen ausgelobt

Großbritannien wird Schriftsteller für Verzicht auf Gewalt gegen Frauen auszeichnen

In Großbritannien wurde ein neuer Literaturpreis gegründet, der an Thriller-Autoren vergeben werden soll, in deren Büchern "keine Frau geschlagen, belästigt, sexuell ausgebeutet, vergewaltigt oder getötet wird". Das teilt die Zeitung The Guardian mit.