Quelle: www.globallookpress.com Umfrage: 85 Prozent der Deutschen zufrieden mit Gesundheitsversorgung

Ganze 85 Prozent der Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge nichts an der medizinischen Versorgung im Land auszusetzen. 55 Prozent sind zufrieden damit, 30 Prozent sogar sehr zufrieden, wie eine am Dienstag in Berlin vorgestellte Forsa-Befragung im Auftrag des Ersatzkassenverbands vdek zeigt. Dabei wird allerdings ein Stadt-Land-Gefälle deutlich. Jeder Vierte auf dem Land sagt, dass er unzufrieden mit der Versorgung sei. In den Städten sagen dies nur 12 Prozent.