Der Irak baut mit chinesischen Unternehmen Ölraffinerie im Süden des Landes

Quelle: Reuters Der Irak baut mit chinesischen Unternehmen Ölraffinerie im Süden des Landes (Symbolbild)

Der Irak will zusammen mit zwei chinesischen Unternehmen eine Ölraffinerie im Hafen von Faw am Persischen Golf bauen. Derzeit suchen die Behörden nach Investoren für drei weitere Anlagen, teilte das Ölministerium am Montag auf seiner Website mit. Die Raffinerie in Faw soll eine Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag haben und mit einer petrochemischen Anlage ausgestattet werden, hieß es.