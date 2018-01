Bill Gates investiert 32 Millionen Euro in die perfekte Kuh

Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine genetische Studie finanziert, die sich mit dem Züchten einer perfekten Kuh beschäftigt. Ein neues Supertier soll mehr Milch produzieren und extremere Temperaturen aushalten können. Dies teilte das Nachrichtenportal Buisness insider mit.

Der US-amerikanische Geschäftsmann investierte 40 Millionen US-Dollar (etwa 32 Millionen Euro) in das Projekt der Non-Profit-Organisation GALVmed aus Schottland. Forscher wollen in einer neuen Kuh-Art Eigenschaften von europäischen Kühen, die hohe Milcherträge haben, und afrikanischen Kühen, die gut die Hitze ertragen können, kreuzen. Dadurch will Gates Armut und Hunger in afrikanischen Ländern bekämpfen.

