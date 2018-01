Krypto-Börse Coincheck will Nutzer nach Hacker-Angriff entschädigen

Coincheck, eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, will Nutzer entschädigen, denen bei einem Hackerangriff Digitalgeld gestohlen worden ist. Die 260.000 betroffenen Nutzer sollen 88,549 japanische Yen (82 US-Cent) für jede Einheit der gestohlenen Digitaldevise NEM erhalten, teilte die Plattform am Wochenende mit. Bestreiten will Coincheck die Rückzahlung aus eigenen Mitteln.