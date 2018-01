Australische Familie von Spuk heimgesucht: Schlange im Spülkasten lässt sie an Gespenster glauben

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Badezimmer und vor allem Klosettbecken sind für Gespenster nicht geeignet. Außer es handelt sich um die Maulende Myrte, die in einer Mädchentoilette spukt. Aber was kann es sonst sein, wenn zwar niemand im Badezimmer ist, aber der Spülgang sich trotzdem von selbst ein- und ausschaltet? So dachte auch eine australische Familie, die mehrere Tage lang behauptete, sie würde von einem Gespenst heimgesucht.