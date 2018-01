USA will China im IT-Bereich eindämmen und erwägt Nationalisierung des 5G-Netzwerkes

In den Regierungskreisen der USA wird die Nationalisierung des mobilen Netzwerks der fünften Generation erwägt. Dies berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal Axios, das sich auf ein Memo beruft, das von einem Mitarbeiter des US-amerikanischen Sicherheitsrates vorgelegt worden sei.

Dabei handele es sich hauptsächlich um zwei Optionen: Entweder wird in den USA ein zentralisiertes 5G-Netzwerk entwickelt, oder private Anbieter gewinnen in diesem Bereich die Oberhand. Die Amerikaner bräuchten ein zentralisiertes landesweites 5G-Netzwerk in den nächsten drei Jahren, erzählt eine vertraute Quelle der Nachrichtenplattform. Dies sollte die USA vor China und anderen Akteuren schützen, die eine marktbeherrschende Stellung innerhalb der Informationsdomäne einnehmen.

