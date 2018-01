Erst die Schokolade, dann die Moral: 44 Tonnen Schoki aus Gewerbepark Breisgau gestohlen

Unbekannte, bei denen es sich anscheinend um wahre Naschkatzen handelt, haben in der Nacht auf Samstag zwei voll beladene Lkw-Anhänger aus dem Gewerbepark Breisgau in Eschbach gestohlen. Die Beute beläuft sich auf 33 Paletten Schokolade, was einem Gewicht von 44 Tonnen entspricht.