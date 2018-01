Wenn das Leben nur noch nervt: Bangladesch errichtet Park zum Frust-Ablassen

Quelle: www.globallookpress.com

Bekanntlich gehört Stress zum Großstadtdschungel wie das Ei zum Huhn. Die Stadtverwaltung von Bangladesch hat deswegen beschlossen, in der Hauptstadt Dhaka einen „Zorn-Abbau-Park“ zu errichten, in dem erschöpfte Stadtbewohner ihren Frust ablassen können. Am Sonntag wurde mit dem Bau der 15 Hektar großen Parkanlage begonnen. Sie trägt den Namen „Goswa Nibaroni Park“ (deutsch: Zorn-Abbau-Park).