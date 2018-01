Besucher im Krankenhaus von MRT-Maschine eingesaugt und stirbt – Mitarbeiter verhaftet

Quelle: www.globallookpress.com Krankenhausbesucher wird in MRT-Maschine eingesaugt und stirbt – Mitarbeiter verhaftet

In einem Krankenhaus in Mumbai ist ein Mann in ein MRT-Gerät eingesaugt worden und wenige Minuten später gestorben. Er war mit einer Sauerstoffflasche in den Raum eingetreten, nachdem Mitarbeiter ihm versicherten, dass die Maschine ausgeschaltet sei. Der 32-Jährige war zusammen mit einer älteren Verwandten ins Krankenhaus gekommen, weil diese eine MRT-Diagnostik brauchte.