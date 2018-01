Präsidentschaftswahl in Finnland: Niinistö bleibt im Amt

Quelle: Reuters Präsidentschaftswahl in Finnland: Niinistö bleibt im Amt

Der Konservative Sauli Niinistö bleibt Präsident in Finnland. Der 69 Jahre alte Amtsinhaber gewann die Wahl am Sonntag so klar, dass zum ersten Mal seit Einführung der Direktwahl keine Stichwahl nötig ist. Niinistö kam auf 62,7 Prozent der Stimmen. Sein größter Konkurrent, der Grüne Pekka Haavisto, war mit 12,4 Prozent weit abgeschlagen. So einen großen Vorsprung hatte es selbst in einer Stichwahl nie zuvor gegeben. Zur Abstimmung aufgerufen waren 4,5 Millionen Bürger.