Personal dringend gesucht: 19.000 neue Mitarbeiter sollen 2018 bei Deutscher Bahn eigestellt werden

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 19.000 neue Beschäftigte einstellen. "Darunter sind allein über 1.000 Lokführer und Lokführer-Azubis", sagte der neue Bahn-Personalvorstand Martin Seiler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). In der Gesamtzahl enthalten sind 4.000 Auszubildende und dual Studierende.