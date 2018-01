Landesweiter "Wählerstreik" in Russland – Oppositionsführer Nawalny festgenommen

Quelle: Sputnik Landesweiter "Wählerstreik" in Russland – Oppositionsführer Nawalny festgenommen

Am Sonntag startete in Russland eine landesweite Kundgebung "Streik der Wähler". Hunderte Regierungsgegner folgten dem Protestaufruf des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny gegen seinen Ausschluss von den Wahlen im März. Die zwei größten Demonstrationen in Moskau und Sankt Petersburg wurden nicht genehmigt.