Mindestens 30 Tote bei Angriff auf Armeestützpunkt in Mali

Quelle: Reuters Mindestens 30 Tote bei Angriff auf Armeestützpunkt in Mali

Bei einem Angriff mutmaßlicher Terroristen auf einen Armeestützpunkt in Mali sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Wie das Militär am Samstag mitteilte, kamen bei dem Gefecht in der Stadt Soumpi südwestlich von Timbuktu 14 Soldaten und 17 Angreifer ums Leben. Zudem seien zehn Soldaten verletzt worden.