Quelle: Reuters Präsidentenwahl in Finnland eröffnet

In Finnland hat die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes begonnen. Rund 4,5 Millionen Wahlberechtigte sind an diesem Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Anders als in Deutschland stimmen die Bürger in dem nordeuropäischen Land direkt über ihren Präsidenten ab.