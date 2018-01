Katalonien: Justiz verbietet Wahl Puigdemonts in seiner Abwesenheit

Der Separatist Carles Puigdemont darf nun nur in seiner Anwesenheit zum Regionalpräsidenten der spanischen Konfliktregion Katalonien gewählt werden. Das hat das Verfassungsgericht des Landes am Samstag in Madrid beschlossen.