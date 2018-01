GPS für illegale Einwanderer: Neue App kann bei Grenzübergang helfen

Eine App unter dem Namen Bienvenidos soll angeblich illegale Einwanderer vor Kameras, Zäunen und Grenzschutzbeamten warnen und dadurch ihren Weg in die USA erleichtern. Dies berichtet die Nachrichtenplattform Motherboard, deren Team über diese App per Email verständigt worden sei.

In einem Email an Motherboard habe ein Vertreter des Bienvenidos-Teams bestätigt, die App sei echt und befinde sich in der Entwicklung. Technische Einzelheiten und die genauere Funktionsweise bleiben dabei unbekannt. Die Webseite verkündete, sie biete illegalen Einwanderern ein Tool an, das beim Grenzübergang helfe. Die Nutzer müssten nur ihre Position angeben und sich auf den Weg machen. Dabei würden sie Echtzeitinformationen über bestmögliche Wege erhalten. Darüber hinaus würden die potenziellen Nutzer einer Überprüfung ausgesetzt, damit sich die Vertreter der Grenzschutzbehörden keinen Zugang zur App verschaffen.

Anonyme App-Entwickler sollen am Montag ein Video über die Funktionsweise der App auf YouTube gepostet haben, das aber schon am Mittwoch gelöscht worden sei. Außerdem sollen die Entwickler danach ihre "Bienvenidos"-Webseite mit einem Passwort geschützt haben, berichtet Motherboard.

Mehr lesen - Noch letzte Worte vor der Abschaltung? Neue App romantisiert fast leeren Akku