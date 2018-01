Saudischer Milliardär und Prinz Alwaleed bin Talal aus Arrest entlassen

Quelle: AFP © ISHARA S. KODIKARA

Der saudische Prinz und Milliardär Alwaleed bin Talal ist nach mehr als zwei Monaten Arrest wegen Korruptionsverdachts wieder frei. Er halte sich in seinem Palast in der saudischen Hauptstadt Riad auf, hieß es am Samstag aus Kreisen der Königsfamilie.