Journalist enthüllt vereitelte Attentatspläne Israels gegen palästinensischen Ex-Präsidenten Arafat

Quelle: www.globallookpress.com Journalist enthüllt vereitelte Attentatspläne Israels gegen den palästinensischen Ex-Präsidenten Jassir Arafat (Archivbild)

Am Donnerstag hat die Zeitung The New York Times einen Auszug aus dem neuen Buch des israelischen Investigativjournalisten Ronen Bergman "Der Schattenkrieg: Israel und die geheimen Tötungskommandos des Mossad" veröffentlicht. Darin bringt der Autor all die misslungenen Versuche des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, den ehemaligen palästinensischen Staatschef Jassir Arafat zu ermorden, ans Licht. Dazu gehören u. a. gescheiterte Anschläge auf ein Zivilflugzeug und ein Fußballstadion.