Erstmals in Deutschland: Mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Boko Haram in Bayern geschnappt

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Boko Haram erlassen. Der 27-jährige Flüchtling aus Nigeria war bereits am Mittwoch in Oberbayern vorläufig festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe weiter mitteilte, ist es die erste Festnahme eines Boko-Haram-Mitglieds in Deutschland.