Quelle: Reuters Flott unterwegs: Japanisches Hotel bekommt selbstfahrende Hausschuhe

Der Autohersteller Nissan hat seine Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens nun auch in der Hotellerie eingesetzt: So bekommt ein japanisches Hotel selbstfahrende Hausschuhe, Sitzkissen und Tische. Wenn sie gerade nicht verwendet werden, muss lediglich eine Taste gedrückt werden, und die Gegenstände fahren von alleine wieder an einen festgelegten Platz zurück.