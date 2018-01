Schweiz: Nach Hochwasser tagelang eingeschlossene Höhlentouristen sind frei

© trekking.ch Schweiz: Nach Hochwasser tagelang eingeschlossene Höhlentouristen sind frei (Symbolbild)

Die nach Hochwasser tagelang in einer Schweizer Höhle eingeschlossenen Touristen sind frei. Die sieben Männer und ihr Höhlenführer wurden in der Nacht zu Freitag sicher aus dem Hölloch geführt, wie die Polizei am Morgen mitteilten.