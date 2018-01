Neuer Rekord: Täglich neun Stunden Medienkonsum in Deutschland

Menschen in Deutschland schalten Radio und Fernsehen laut einer aktuellen Analyse im Durchschnitt täglich rund sieben Stunden lang an. Jeweils eine Stunde am Tag konsumiert ein Durchschnittsnutzer Audio und Video als Internet-Stream, eine weitere Stunde geht auf das Konto von CD, DVD, Kino oder Videospielen. Das geht aus einer auf Drittquellen basierenden Studie des Privatrundfunk-Verbands VPRT hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.