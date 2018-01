Frankfurter Mohren-Apotheke sorgt für Debatte über Rassismus

Seit Jahrzehnten heißen sie Mohren-Apotheke - nun hat dieser Name eine Debatte über Rassismus ausgelöst. Die Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV) wirft zwei Apotheken in Frankfurt am Main wegen des Namens Rassismus vor. Das Gremium forderte in einem Antrag die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat deshalb auf, sich dafür einzusetzen, dass rassistische Bezeichnungen und Logos aus dem Stadtbild Frankfurts verschwinden.