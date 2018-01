Gesetz soll Fotografieren von Unfall-Toten unter Strafe stellen

Ein Unfall mit Toten auf der Autobahn: Gaffer zücken das Smartphone, fotografieren die Leichen und stellen die Bilder ins Netz. Das sei pietätlos, klagt Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Wer Unfalltote fotografiert und die Bilder ins Internet stellt, soll dafür künftig bestraft werden, forderte sie beim Verkehrsgerichtstag. Die SPD/CDU-Landesregierung werde eine entsprechende Bundesrats-Initiative starten, kündigte Havliza am Donnerstag in Goslar an.