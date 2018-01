Justizminister: Thüringen legt Fonds mit 1,5 Millionen Euro für NSU-Opfer auf

Quelle: www.globallookpress.com Justizminister: Thüringen legt Fonds mit 1,5 Millionen Euro für NSU-Opfer auf

Thüringen legt in diesem Jahr einen Fonds mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro für die Opfer der rechten Terrorzelle NSU auf. Dieser Betrag werde aus dem Landesetat zur Verfügung gestellt, sagte Justizminister Dieter Lauinger am Donnerstag in Erfurt. "Das Geld soll im Laufe des Jahres schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden."